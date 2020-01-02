Samanyolu Haber /Ekonomi / Mobilyada sürpriz indirim /02 Ocak 2020 11:56

Mobilyada sürpriz indirim

Mobilyada Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

SHABER3.COM

Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen mobilya sektörü için sürpriz bir indirime gidildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İş Dünyası Buluşmaları" ismini verdiği Anadolu turunda bugün Çanakkale'de işadamları ile bir araya geldi. 

Albayrak burada yaptığı açıklamada, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.

Ancak Albayrak indirimin hangi tarih aralığında geçerli olacağına dair bilgi vermedi. 

KDV indirimine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BALIK VE YUMURTANIN TOPTAN SATIŞINA DA İNDİRİM GELDİ

Karara göre Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. 

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mobilyada sürpriz indirim Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:15