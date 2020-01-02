Mobilyada sürpriz indirim

Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen mobilya sektörü için sürpriz bir indirime gidildi.





Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "İş Dünyası Buluşmaları" ismini verdiği Anadolu turunda bugün Çanakkale'de işadamları ile bir araya geldi.





Albayrak burada yaptığı açıklamada, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi.





Ancak Albayrak indirimin hangi tarih aralığında geçerli olacağına dair bilgi vermedi.





KDV indirimine dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.





BALIK VE YUMURTANIN TOPTAN SATIŞINA DA İNDİRİM GELDİ





Karara göre Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.





Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.