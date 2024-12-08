Moda dünyasını sarsan 100 milyon euroluk skandal

Fransız moda devinin finans direktörlüğünü yapan AurElie Brad, 100 milyon euroluk vurgun yaptı, parayı Türkiye'deki özel bir bankaya yatırdı.



Sabah'ın haberine göre Fransız moda devinin finans direktörü AurElie Bard, şirketin mali yatırımlarının büyük bir kısmını özel bir bankaya yatırdı.



TÜRKİYE'DEKİ ÖZEL BİR BANKAYA GÖNDERİLDİ İDDİASI



Temmuz 2024’e kadar bu hesaba Bard tarafından 100 milyon Euro aktarıldı.



Şirketin mali verileri geçen Ağusos’ta incelemeye alınmasının ardından ise vurgun ortaya çıktı.



Şirketin gelirlerinden 100 milyon Euro’nun kayıp olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine Bard, Mikonos tatili sonrası özel jeti ile indiği Korsika adasında gözaltına alındı.



Bard’ın valizlerinde yapılan aramada 500 bin Euro’nun üzerinde mücevher ve lüks saatler ele geçirildi.



Kayıp 100 milyon Euro’nun izi ise iddiaya göre Türkiye’deki özel bir bankada çıktı.

