Samanyolu Haber /Sağlık / Moderna aşısıyla ilgili endişelendiren açıklama /20 Ağustos 2021 21:19

Moderna aşısıyla ilgili endişelendiren açıklama

ABD’de sağlık yetkilileri, Moderna’nın Kovid-19 aşısının genç yetişkinlerde kalp kası iltihabına yol açma riskinin düşünülenden yüksek olma ihtimalini araştırıyor.

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Washington Post gazetesi, ismini açıklamak istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), Kanada’dan gelen ve Moderna aşısının Pfizer aşısına göre 30 yaş altı erkekler başta olmak üzere gençlerde daha riskli olduğunu gösteren verileri incelediğini iddia etti.

Yetkili, araştırmada bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirtti. ABD’de yetkililer, haziran ayında Moderna ve Pfizer’ın mRNA aşılarının 12 ile 39 yaş arası erkeklerde kalp kası iltihabı riskini milyonda 12.6’ya yükselttiğini açıklamıştı.
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