Samanyolu Haber /Gündem / Moderna aşısıyla ilgili yüz güldüren açıklama /25 Ocak 2021 23:18

Moderna aşısıyla ilgili yüz güldüren açıklama

Koronavirüs aşılarının bulunmasının ardından virüsün mutasyonlu formunun ortaya çıkması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Ancak Moderna aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona karşı da etkili olduğu belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, üretmekte oldukları koronavirüs aşısının, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan, mutasyona uğramış virüs türüne karşı etkili olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü, şirket, laboratuvarda sürdürülen çalışmalar kapsamında, iki dozda yapılan aşının, şu ana kadar tespit edilen virüs çeşitlerine karşı antikor üretimini sağladığını belirlediklerini duyurdu. Şirket, söz konusu çeşitler arasında, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 virüslerinin de mevcut olduğunu kaydetti.

Çalışmalara göre antikor seviyesi, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonda bir önceki virüs çeşitlerine göre bir değişiklik göstermedi. Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonda ise aşı, altı kat daha az antikor üretimini beraberinde getirdi. Buna rağmen Moderna, söz konusu antikor seviyesinin virüsten koruma sağlama noktasında yeterli olduğunun altını çizdi. Şirket, önlem olarak, üçüncü bir doz üzerinde çalışma yürüttüklerini de ifade etti.

Bir diğer koronavirüs aşı üreticisi olan BioNTech/Pfizer de geçen hafta, ürettikleri aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.
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