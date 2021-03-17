Samanyolu Haber /Dünya / Moderna çocuklar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başladı /17 Mart 2021 16:47

Moderna çocuklar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başladı

ABD'de üretilen Moderna aşısı 6 aydan 12 yaşa kadar olan çocuklarda Covid-19 aşısının denemelerine başladı. ABD ve Kanada'da yapılacak testlere 6 bin 750 çocuğun katılması planlanıyor.

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ABD'li aşı üreticisi Moderna, 12 yaşa kadarki çocuklarda testlere başladığını açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Bancel, testlerin 6 aylık bebeklerden 12 yaşına kadarki çocuklara uzanan yaş grubunda gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 6 bin 750 deneği kapsayacağını bildirdi.

Testlerin ABD ve Kanada'da sağlıklı çocuklar üzerinde yapılacağını belirten Bancel, "Bu pediyatrik araştırma, Covid-19 aşı adayımızın bu önemli genç nüfus üzerinde potansiyel güvenlik ve etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olacak" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre mevcut veriler çocukların, koronavirüse yakalanabilmeleri ve virüsü yayabilmelerine rağmen yetişkinlere göre daha ender bir şekilde hastalandığını ortaya koyuyor. Koronavirüs bulaşan çocukların büyük çoğunluğu ya hiç semptom göstermiyor ya da çok hafif belirtilerle hastalığı atlatıyor.

Şirketin verilerine göre ABD'de 17,8 milyon yetişkin Moderna aşısı yaptırdı. Pfizer/Biontech aşısı gibi yeni geliştirilen m-RNA yöntemiyle üretilen aşının iki doz halinde uygulanması gerekiyor.

ABD'de Moderna'nın yanı sıra Pfizer/Biontach ile Johnson & Johnson'ın aşıları acil kullanım izni almış durumda. Yetişkin nüfusun tamamının yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor. ABD'de şu an günde ortalama 2,2 milyon kişi aşılanıyor. 65 yaşın üstündeki Amerikalıların yaklaşık yüzde 65'i en az bir doz aşıyı olmuş durumda.

Salgının en ağır etkilediği ülke olan ABD'de şimdiye kadar 535 bini aşkın kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
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