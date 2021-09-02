Samanyolu Haber /Dünya / Moderna: Japonya'daki aşıların içinden metal parçalar çıktı, telaş etmeyin! /02 Eylül 2021 10:03

Moderna: Japonya'daki aşıların içinden metal parçalar çıktı, telaş etmeyin!

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, Japonya'ya gönderilen bazı Covid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı. Şirket bu maddenin insan sağlığına yönelik fazla risk taşımadığını belirtti.

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Moderna, Japonya'da aşı dağıtımını yürüten Takeda ile yaptığı ortak açıklamada askıya alınan üç partiden birinde görülen kirlenmenin İspanya'daki üretici firma ROVİ Ecza Sanayi Hizmetleri'nin fabrikasındaki üretim bandında tespit edilen bir hatada kaynaklandığının belirlendiğini kaydetti.

"Moderna'nın Covid-19 aşısında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları hasta sağlığına fazla bir tehlike arz etmemektedir ve ürünün fayda/risk profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" denilen açıklamada bu büyüklükteki metalik parçacıkların aşı yapılan kolda kasa ulaşmasıyla birlikte yan etki oluşturabileceğini, ancak yan etkinin bunun ötesine geçmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada "Paslanmaz çelik kalp kapakçığı, eklem protezi ve ameliyatlardaki metal dikiş ve kelepçelerde rutin olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla Japonya'daki aşı partilerinde tespit edilen bu parçacıkların enjekte edilmesinin tıbbi riski arttırması beklenmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İki kişinin ölümü aşılarla bağlantılı mı?

Yetkililer Japonya'daki kirlenmiş dozlarla aşılandıktan sonra hayatını kaybeden iki kişinin ölüm nedenini soruşturmaya devam ediyor.

Bilinmezlik sürerken, Moderna bugünkü açıklamasında şu ana kadar bu kişilerin ölüm nedeniyle ilgili aşılamayla bağlantılı bir kanıt bulunmadığını belirtti ve yabancı madde içeren aşılar ile ölümler arasındaki ilişkiyi "rastlantısal" değerlendirdiklerini bildirdi.

Japonya geçen hafta ülkede çapında toplam 1,63 milyon Moderna aşısının kullanımını durdurmuştu. Japonya Sağlık Bakanlığı, kullanımı durdurulan partideki dozlarla aşılanan iki kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

16 binden fazla kişinin hastalık nedeniyle can verdiği ülkede 2020 Tokyo Paralimpiyat Oyunları sürerken koronavirüse karşı sıkı tedbir uygulanmaya devam ediyor.
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