Samanyolu Haber /Sağlık / Moderna, Omicron varyantı için 'takviye doz' aşı geliştirecek /27 Kasım 2021 11:07

Moderna, Omicron varyantı için 'takviye doz' aşı geliştirecek

Covid-19 aşısı geliştiren şirketlerden Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantına özel bir hatırlatma dozu geliştireceğini duyurdu.

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Güney Afrika'nın yanı sıra Botswana, Hong Kong ve son olarak Avrupa'da Belçika'da saptanan Omicron'un bulaşıcılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Moderna'dan yapılan açıklamada "Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek bir aşı adayını hızlıca geliştireceğiz" denildi.

Moderna, Omicron varyantı çıkmadan önce de olası 'endişe verici' varyantlar için belirli takviye dozları stratejisi üzerinde çalıştıklarını hatırlattı.

"2020-2021'de üretilen aşılar, Delta ve Beta varyantları için takviye dozlarını zaten içeriyordu" denilen açıklamada, Moderna'nın yeni aşı adaylarını "60-90 gün içinde klinik deneme aşamasına geçirme yeteneğini zaten kanıtladığı" vurgulandı.

AFP'nin haberine göre, takviye doz geliştirilmesiyle ilgili konuşan Moderna CEO'su Stephane Bancel, "En başından beri pandemi ile savaşmak için virüsün evrimi karşısında proaktif olmanın zorunlu olduğunu düşündük." dedi.

Bancel ayrıca, "Omicron varyantının mutasyonları endişe verici ve birkaç gündür bu varyantla mücadelede stratejimizi gerçekleştirmek için mümkün olduğunca hızlı hareket ediyoruz" dedi.

Batı dünyasında en yaygın şekilde kullanılan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech de Omicron varyantıyla ilgili iki hafta içinde daha fazla veri gelmesini ve bu verilere göre mevcut aşı üzerinde yeniden çalışma gerekip gerekmediğini belirleyeceklerini açıkladı.
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