Samanyolu Haber /Dünya / Moderna ve Pfizer aşısının yan etkileri açıklandı /26 Kasım 2020 23:46

Moderna ve Pfizer aşısının yan etkileri açıklandı

Moderna ve Pfizer uzmanlarınca geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin açıklandığı belirtildi. yan etkiler arasında eklem, kas ve baş ağrıları sayıldı.

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Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği Koronavirüs (Covid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yan etkiler arasında ilk dozda aşının yapıldığı bölgede acı olduğu ifade edilirken; ikinci dozda bazı gönüllülerde, eklem, kas ve baş ağrıları saptandı.

Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü.

Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren şiddetli ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.
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