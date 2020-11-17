Moderna'dan korona aşısı için bir müjde daha

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamıştı.ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini duyurdu.





İngiliz yetkililer de, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa'daki tedarik zincirini mercek altına aldıkları ve dozların 2021 yılının ilkbaharında dağıtılabileceğini açıkladı.





Aşının iki doz halinde uygulandığı belirtildi.





Moderna CEO'su Stephane Bancel, "Covid-19’u durduracak bir aşımız olacak” açıklamasını yapmıştı. Bancel ayrıca, acil onay alındığı takdirde saatler içinde dağıtıma başlayabileceklerini de söyledi.





Moderna’nın geliştirdiği aşı normal bir buzdolabında, 2 ila 8 derecede 30 gün, eksi 20 derecede ise altı ay saklanabiliyor. BioNTech ve Pfizer’ın aşısı ise eksi 70 derecede saklanması gerekiyor.Her iki aşı da iki doz haline uygulanıyor.