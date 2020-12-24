Samanyolu Haber /Dünya / Moderna'dan 'mutasyon' açıklaması /24 Aralık 2020 19:30

Moderna'dan 'mutasyon' açıklaması

Dünyanın farklı noktalarında tespit edilen yeni koronavirüs türü konusunda bir açıklama da ABD'li ilaç firması Moderna yönetiminden geldi. Firmadan yapılan açıklamada, üretilen mevcut aşının yeni türe karşı da koruyucu olmasının beklendiği ancak yine de bazı testler yapılacağı belirtildi.

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ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Covid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor" ifadesi kullanıldı. 

BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna'nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.
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