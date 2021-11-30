Samanyolu Haber /Gündem / Moderna'dan Omicron açıklaması /30 Kasım 2021 17:05

Moderna'dan Omicron açıklaması

Moderna CEO'su Stephane Bancel, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olacağını söyledi. Bancel’e göre, ilaç şirketlerinin yeni aşı geliştirmeleri aylarca sürebilir.

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Koronavirüse karşı aşı geliştiren şirketlerden Moderna’nın CEO'su Stephane Bancel, Financial Times'a verdiği röportajda mevcut aşıların Omicron varyantına karşı önceki varyantlara göre daha az etkili olacağını dile getirdi.

Bancel, Omicron varyantının ‘spike’ proteinindeki yüksek sayıda mutasyonun ve virüsün Güney Afrika'da hızlı yayılmasının mevcut aşılarda güncellemeyi gerektirebileceğini belirtti.

Bancel, Delta’daki aşı etkinliği gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bancel, Omicron varyantının ne derece ağır hastalığa yol açtığının ve aşıların varyanta karşı etkinliğinin iki hafta içinde netleşeceğini bildirdi.

Önceki gün Pfizer’ın direktörü Scott Gottlieb, “Üç doz aşı ile yeterli güvenliği sağlayabilme güvenimiz var. Üç doz aşı olanların bu varyanta karşı görece iyi koruma elde edeceğini düşünüyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucuları arasında yer aldığı BioNTech de, ihtiyaç olması durumunda, 100 gün içinde aşının Omicron’a karşı kullanıma hazır hale geleceğini duyurmuştu.
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