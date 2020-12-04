Moderna'nın koronavirüs aşısının ne kadar bağışıklık kazandırdığı açıklandı

Moderna şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının en az üç ay boyunca bağışıklık oluşturduğu açıklandı.
NTV'nin Le Figaro’dan habere göre, ilacı Moderna ile birlikte geliştiren Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, Moderna’nın koronavirüs aşısı çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uygulandı.
Hakemli dergi New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna’nın Covid-19 aşısının uygulandıktan sonra en az üç ay boyunca koronavirüse bağışıklık oluşturduğu açıklandı.
"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM DEĞİL"
Yüzde 94 etkinliğe sahip olduğu açıklanan aşı için yapılan deneylerde, aşıdaki antikorların virüsü engellediği fakat beklenildiği gibi zamanla biraz azaldığı, bunun da endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.
NIAID direktörü Anthony Fauci ve diğer uzmanlar daha önce, bağışıklık sisteminin daha sonra tekrar virüs ortaya çıkarsa virüsü hatırlayıp yeni antikorlar üretmesinin çok muhtemel olduğunu ifade etmişti.
28 GÜN ARAYLA UYGULANDI
Moderna’nın MRNA-1273 adı verilen aşısı, deneklere 28 gün arayla iki kez enjekte edilirken, Texas A&M Üniversitesi’nden virolog Benjamin Neuman, "Çalışmadan elde edilen pozitif sonuçlar, aşının ikinci dozundan itibaren 90 gün boyunca hâlâ güçlü antikorlar kaldığına dair kanıtları içeriyor" dedi.
Neuman, "Aşı sonrasında üretilen antikorların genç hastalarda yaşlı hastalara göre daha yüksek sayıda olduğunu tespit ettik fakat 70 yaşındaki hastalarımızda bile oldukça güçlü bağışıklı oluşturdu” diye konuştu.