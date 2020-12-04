Moderna'nın koronavirüs aşısının ne kadar bağışıklık kazandırdığı açıklandı

Moderna şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının en az üç ay boyunca bağışıklık oluşturduğu açıklandı.





NTV'nin Le Figaro’dan habere göre, ilacı Moderna ile birlikte geliştiren Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, Moderna’nın koronavirüs aşısı çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uygulandı.





Hakemli dergi New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna’nın Covid-19 aşısının uygulandıktan sonra en az üç ay boyunca koronavirüse bağışıklık oluşturduğu açıklandı.





"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM DEĞİL"





Yüzde 94 etkinliğe sahip olduğu açıklanan aşı için yapılan deneylerde, aşıdaki antikorların virüsü engellediği fakat beklenildiği gibi zamanla biraz azaldığı, bunun da endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.





NIAID direktörü Anthony Fauci ve diğer uzmanlar daha önce, bağışıklık sisteminin daha sonra tekrar virüs ortaya çıkarsa virüsü hatırlayıp yeni antikorlar üretmesinin çok muhtemel olduğunu ifade etmişti.



