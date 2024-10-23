Modi: Ukrayna krizi artık barışçıl şekilde sona ermeli

Samanyoluhaber.com - Moskova





Modi, “Barış ve istikrarın bir an önce sağlanmasını destekliyoruz ve bu süreçte mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.





Modi, Rusya-Ukrayna çatışması hakkında daha önce de benzer mesajlar verdiğini hatırlatarak, insani değerlere öncelik verdiklerini ve çözüm yollarında her türlü yardımı sunabileceklerini belirtti. Hindistan lideri, Putin’e Kazan’daki misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Hindistan’ın Tataristan ile derin tarihi bağlarını da dile getirdi.

Putin ise Modi’nin kişisel ziyaretine ve Rusya-Hindistan arasındaki stratejik ortaklık düzeyine dikkat çekti.





Hindistan ile ilişkilerin özellikle ayrıcalıklı bir stratejik boyutta geliştiğini vurgulayan Putin, iki ülke arasındaki güçlü bağların derinleştiğini ifade etti.





Hindistan’ın Ukrayna Krizindeki Rolü





Ağustos ayında Modi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyarette, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky‘e “barışın sağlanmasına yardımcı olmak için bir dost olarak her türlü rolü oynayabileceğini” dile getirmişti.





Bu girişimler, Hindistan’ın tarafsız diplomasisini sürdürerek çatışmanın çözümünde bir arabulucu olma potansiyelini ortaya koyuyor. Kiev, Eylül ayında Hindistan’a barış görüşmelerine katılması ve Rusya ile ilişkilerini kullanarak müzakere sürecine katkıda bulunması çağrısında bulundu. Ukrayna, Kasım 2024’ten önce bir barış zirvesi düzenlenmesi yönünde bir teklif sunmuştu, ancak Hindistan’ın bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz netlik kazanmadı.