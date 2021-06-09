Moğolistan'daki seçim sonuçlandı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Moğolistan seçimlerini iktidardaki Moğol Halk Partisi'nin adayı olan Uhnaagiyn Hürelsüh yüzde 67 oyla kazandı.





Moğolistan Devlet Başkanlığı seçimlerinde kazanan yüzde 67 oyla iktidardaki Moğol Halk Partisi'nin adayı mevcut Başbakan Uhnaagiyn Hürelsüh oldu.





Bu arada, Doğru Kişi Seçim Koalisyonu ittifakının adayı Dangaasuren Enhbat 237 bin 900 oy ve Demokrat Parti'den Sodnomzundui Erdene de 69 bin 900'ün üzerinde oy aldı.





Seçmen katılımı yüzde 52,7 oldu.





Moğolistan'da devlet başkanı altı yıllık bir dönem için seçiliyor.