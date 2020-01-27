Moğollar sınırı ve üniversiteleri kapattı

Ulusal haber ajansı Montsame, Moğolistan'da 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm eğitim birimlerinin, Çin ile motorlu taşıt ve yaya trafiğini sağlayan sınırların kapatıldığını duyurdu.







Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56'ya yükseldi.





Koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte bulaşabileceği biliniyor.





Koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.