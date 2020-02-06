Moldova Başsavcısı kaçırılan öğretmenlerden özür diledi: Haklarınızı koruyamadık

Moldova Cumhuriyeti Başsavcısı Alexandr Stoianoglo AKP'nin girişimiyle Türkiye’ye kaçırılan Türk öğretmenler için özür beyanında bulundu.







6 Eylül 2018’de Moldova’nın üç farklı şehrinde yapılan operasyonla 7 Türk öğretmen, dönemin başbakanının güvenlik şirketine ait elemanlarca ve AKP'nin gönderdiği parayla Türkiye’ye kaçırılmıştı.





Haberrus.com'da yer alan haberde öğretmenlerin Kişinev’deki avukatları, olayı uluslararası mecraya taşımış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kaçırılan 7 öğretmenden 5’inin Moldova makamlarına önceden yaptığı iltica başvurusuna dayanarak Kişinev’i, mağdur ailelere 25’er bin euro ceza ödemeye mahkum etmişti. Ayrıca, mahkeme ilk aşamada iki kişinin gözaltına alınmasını karar vermiş sonrasında ise o dönem İstihbarat Kurumu (SIS) başkan yardımcılığı görevini yürüten Alexandru Baltaga’ya 30 gün ev hapsi cezasına hükmetmişti.





5 Şubat 2020 günü Moldova Başsavcısı Alexandr Stoianoglo hem Romence hem de Türkçe yaptığı konuşmasında ‘’Moldova Cumhuriyeti devleti olarak sizin temel haklarınızı koruyamadığımız için çok üzgünüm. Umarım bu olay hepimiz için bir ders olacaktır’’ ifadelerini kullandı.







