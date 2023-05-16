Moldova BDT’den tamamen çıkıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Moldova yönetimi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolar Arası Meclisi'nden çekileceğini duyurdu.







Moldova parlamentosu başkanı Igor Grosu tarafından yapılan açıklamada, BDT üyeliği Moldova'nın mevcut sorunlarını çözmede bir katkısının olmadığı belirtiliyor. Grosu, Moldova'nın bugün BDT ile ortak sınırları olmadığını ve bu örgüte üyeliğin ülkenin acil sorunları çözmesine yardımcı olmadığını, Transdinyester ihtilafının çözümüne yardımcı olmadığı ve ekonomiyi pozitif etkilediğini kaydetti.





Bunun ilk adım olduğunu, hükümet ve parlamento düzeyinde başka adımlar da atacaklarını belirten Grosu, ilgili girişimin mecliste onaylanarak en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.





Parlamentolar Arası Meclis, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 1992'den beri faaliyet gösteren ülkeler arası bir organıdır ve katılımcı ülkelerin parlamento delegasyonlarından oluşur. Delegasyonların temsilcileri ise ulusal parlamentolar tarafından atanır veya seçilir.





2022'de Moldova, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından kısa bir süre sonra, BDT'den çekilme niyetlerini açıkladı.

Kişinev, zaten 2021’de Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi gibi BDT'nin kilit organlarındaki çalışmalarını askıya almıştı. Nisan ayı sonunda Moldova hükümeti BDT ile birçok anlaşmayı feshedeceğini söyledi.