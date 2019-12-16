Samanyolu Haber /Gündem / Moldova Cumhurbaşkanı kaçırmaları gündemine aldı: Erdoğan'a soracağım /16 Aralık 2019 16:07

Moldova Cumhurbaşkanı kaçırmaları gündemine aldı: Erdoğan'a soracağım

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, 30 Aralık'ta Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında Tayyip Erdoğan'la ülkeden hukuksuzca Türkiye'ye sınır dışı edilerek hapse gönderilen Türk öğretmenler konusunu görüşme sözü verdi.

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Basın toplantısında konuşan İgor Dodon, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 30 Aralık'ta Ankara'yı ziyaret etme davetini kabul ettim. Ziyaret programı şu anda netleştiriliyor, ülkelerimiz arasında bir dizi önemli anlaşma imzalanması bekleniyor" dedi.

Moldova'nın sınır dışı ettiği yedi Türk öğretmen hakkında konuşan Dodon, İstihbarat ve Güvenlik Servisi ile eski yöneticilerin devlet başkanlığından habersiz olarak yürüttükleri bu süreçte dahli olmadığını belirtti.

Dodon, "Sınır dışı edilen öğretmenlerden birinin eşinin talebi üzerine bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı'yla ele alma niyetindeyim. Sınır dışı edilen tüm öğretmenler Türk vatandaşı" ifadelerini kullandı.

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Moldova'da AKP hükümetiyle işbirliği yapan bazı devlet görevlileri Hizmet Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Orizont Koleji'nde çalışan yedi öğretmeni Türkiye'ye kaçırarak hukuksuzca teslim etmişti. Bu 7 öğretmen daha sonra tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından ülkede büyük tartışmalar yaşanmış ve konu hakkında soruşturma açılarak istihbaratın o dönemdeki başkan yardımcısı Alexandru Baltaga 30 gün ev hapsine alınmış, açığa alınan Göçmenlik ve İltica Bürosu şefi Olga Poalelungi'ne ise, yurt dışına çıkış yasağı konulmıştu.

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