Moldova Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan’a Maarif cevabı: O işe girmeyiz

NECDET ÇELİK - tr724.com

Erdoğan, 30 Aralık’ta Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un Ankara ziyaretinde yapılan ortak basın toplantısında, ”Moldova’daki Orizont okullarının Maarif Vakfı’na devrini bekliyoruz.” demişti. Erdoğan’ın bu sözlerine o an suskun kalan Moldova Cumhurbaşkanı, iki hafta sonra sessizliğini bozdu. İlk kez basının karşısına partisinin grup toplantısı sonrasında çıkan Dodon, devlet olarak Orizont okullarının devri, satışı gibi işlemlere asla karışmayacaklarını duyurdu.







NE DEVLET, HE HÜKÜMET, BU İŞE KARIŞMAZ





Kısa konuşmasında Dodon, ”İlk olarak Orizont liseleleri özel girişimdir. Devletin, hükümetin satış, satın alma ya da devir konusuna karışması asla söz konusu değildir. Bildiğim kadarıyla zaten bu okullar, Romanya’dan bir şirkete satılmış. Devlet bu işe karışmaz. Hükümet de bu sürece müdahil olamaz.” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın açıklamaları, Moldova basınında geniş yankı bulmuş, Dodon’un suskunluğu eleştirilmişti. Orizont okullarının Maarif Vakfı’na devri konusuna Moldova Eğitim Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla olumsuz yaklaşmıştı. Okulların yabancı hissedarların işlettiği özel girişim olduğuna vurgu yapan Bakanlık, ”Biz böyle bir şey için baskı yapamayız.” demişti.





Orizont okullarından 7 öğretmen ve idareci, 6 Eylül 2018’de zor kullanılarak ülkeden çıkartılmışlardı. Tamamı halen cezaevinde bulunan öğretmenler nedeniyle AİHM, Moldova’yı mahkum etmişti.