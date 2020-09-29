Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmenleri Türkiye'ye verdikten sonra ülkeden kaçan Plahotniuk İstanbul'da iddiası /29 Eylül 2020 15:07

Öğretmenleri Türkiye'ye verdikten sonra ülkeden kaçan Plahotniuk İstanbul'da iddiası

2018 eylül ayında Moldova’daki Türk öğretmenlerin evlerinden alınıp hukuka aykırı şekilde ülkeden uzaklaştırılmasının organizatörü olan Vladimir Plahotniuk’un Türkiye’de olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Vladimir Plahotniuc Moldova'nın en zengin iş adamı kabul edilen Oligarklarından biri . Bir dönem Parlamento Başkan Yardımcılığı yapan Vladimir Plahotniuc  Şubat 2019'daki parlamento seçimlerini kaybettikten sonra ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı . Moldova'da , seçim sahtekarlığı,  vergi dolandırıcılığı , kaçakçılık , kara para aklama , adam kaçırma , muhalif siyasetçilerin zehirlenmesi, cezaevlerinde işkencegibi suçlar sebebiyle aranmaya başlayan  Plahotniuk’un 15 aydır ülke dışında Miami’de yaşadığı açıklanmıştı.

Ancak TR724.com'dan Necdet Çelik'in haberine göre Oligark  Plahotniuk’un ABD’yi terk edip İstanbul’a yerleştiiği ileri sürüldü. 

Moldova Bizim Parti lideri Renato Usatii, eski başbakan ve ünlü oigark için şu ifadeleri kullandı: ”10 Eylül’den bu yana İstanbul’da. Politikacılarla ve Moldovalı aracılarla, ülkedeki mahkeme sürecini etkilemek için her gün buluşuyor.”

ARTIK ABD’YE DÖNEMEZ

Plahotniuk’un Avrupa Birliği’ne girmeyi denediğini ama başarılı olamadığını ileri süren Usatii, ”Artık Amerika’ya da dönemez.” yorumunda bulundu.

Pro TV’nin ulaştığı avukat Lucia Rogac ise Plahotniuk’un İstanbul’da olup olmadığına ‘müvekkilinin özel bilgileri’ olduğu gerekçesiyle cevap vermekten kaçındı.
Aynı zamanda parti lideri olan Vladimir Palhotniuk, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 15 Haziran 2019’da ülkeden kaçmıştı. Nerede olduğunu açıklamayan ünlü oligark, kişisel facebook sayfasından kendini güvende hissedene kadar Moldova’ya dönmeyeceğini duyurmuştu.

Vladimir Plahotniuk’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlığı olduğu biliniyor. Erdoğan, Türk öğretmenlerin kaçırılmasından 41 gün sonra Kişinev’e yaptığı ziyarette Vladimir Plahotniuk’la bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öğretmenleri Türkiye'ye verdikten sonra ülkeden kaçan... Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:20