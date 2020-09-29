Öğretmenleri Türkiye'ye verdikten sonra ülkeden kaçan Plahotniuk İstanbul'da iddiası

Vladimir Plahotniuc Moldova'nın en zengin iş adamı kabul edilen Oligarklarından biri . Bir dönem Parlamento Başkan Yardımcılığı yapan Vladimir Plahotniuc Şubat 2019'daki parlamento seçimlerini kaybettikten sonra ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı . Moldova'da , seçim sahtekarlığı, vergi dolandırıcılığı , kaçakçılık , kara para aklama , adam kaçırma , muhalif siyasetçilerin zehirlenmesi, cezaevlerinde işkencegibi suçlar sebebiyle aranmaya başlayan Plahotniuk’un 15 aydır ülke dışında Miami’de yaşadığı açıklanmıştı.





Ancak TR724.com'dan Necdet Çelik'in haberine göre Oligark Plahotniuk’un ABD’yi terk edip İstanbul’a yerleştiiği ileri sürüldü.





Moldova Bizim Parti lideri Renato Usatii, eski başbakan ve ünlü oigark için şu ifadeleri kullandı: ”10 Eylül’den bu yana İstanbul’da. Politikacılarla ve Moldovalı aracılarla, ülkedeki mahkeme sürecini etkilemek için her gün buluşuyor.”





ARTIK ABD’YE DÖNEMEZ





Plahotniuk’un Avrupa Birliği’ne girmeyi denediğini ama başarılı olamadığını ileri süren Usatii, ”Artık Amerika’ya da dönemez.” yorumunda bulundu.





Pro TV’nin ulaştığı avukat Lucia Rogac ise Plahotniuk’un İstanbul’da olup olmadığına ‘müvekkilinin özel bilgileri’ olduğu gerekçesiyle cevap vermekten kaçındı.

Aynı zamanda parti lideri olan Vladimir Palhotniuk, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 15 Haziran 2019’da ülkeden kaçmıştı. Nerede olduğunu açıklamayan ünlü oligark, kişisel facebook sayfasından kendini güvende hissedene kadar Moldova’ya dönmeyeceğini duyurmuştu.





Vladimir Plahotniuk’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlığı olduğu biliniyor. Erdoğan, Türk öğretmenlerin kaçırılmasından 41 gün sonra Kişinev’e yaptığı ziyarette Vladimir Plahotniuk’la bir araya gelmişti.