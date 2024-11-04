Moldova’da Sandu tekrar cumhurbaşkanı seçildi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Dün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Avrupa Birliği (AB) yanlısı aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyların %55,03’ünü alarak yeniden göreve seçildi.



Özellikle yurtdışında yaşayan Moldovalıların %82’sinin Sandu’ya oy vermesi, sonuçların Sandu lehine değişmesinde etkili oldu. Rusya yanlısı rakibi Alexandr Stoianoglo ise %45’in altında kaldı.



Sandu, başkent Kişinev’de yaptığı konuşmada, hem destekçilerini hem de muhaliflerini temsil eden bir cumhurbaşkanı olma sözünü yineledi.



Moldova polisinin yaptığı açıklamalara göre, ülkedeki bazı oy merkezlerine “organize seçmen taşıma” girişimleri ve Rusya destekli banka aracılığıyla fon sağlandığı iddiaları inceleniyor.

Ayrıca, Almanya ve İngiltere’de bazı sandıklarda sahte bomba tehditleri yapıldığı belirtildi.



AB üyeliği yolunda önemli bir aşama



Seçimle eş zamanlı olarak, Moldova’da AB üyeliğinin anayasa değişikliği ile güvence altına alınmasını hedefleyen referandum da %50,35 oy oranıyla kabul edildi. Bu, AB üyeliğine giden yolda Moldova’nın Batı’ya yönelimini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.



2022 yılında AB üyeliğine aday statüsü kazanan Moldova, Sandu’nun liderliğinde Moskova ile mesafeli bir politika izlemeye devam ediyor.

2025’te yapılacak olan parlamento seçimlerinin de ülkedeki Batı-Rusya rekabeti çerçevesinde önemli bir test olacağı düşünülüyor.