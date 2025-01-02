Moldova’nın elektrik ihtiyacını Ukrayna karşılayacak

Rusya, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna üzerinden Moldova’ya gaz transitini durdurdu. Bunun sonucunda, Transdinyester’de yer alan ve Rus şirketi Inter RAO’ya ait olan Moldova GRES elektrik santrali kömürle çalışmaya geçti.







Ukrayna enerji sistemi, Rus saldırılarından ciddi şekilde zarar gördü. Forbes Ukrayna’ya konuşan ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO’su Mauro Longobardo, kış aylarında Ukrayna’nın enerji açığının 2500-4500 MW seviyelerinde olabileceğini ifade etmişti.







Ukrayna’nın enerji şirketi Energoatom, Moldova’ya gece saatlerinde elektrik ihraç edecek. Moldova devlet enerji şirketi Energocom’un açıklamasına göre, bu ihracat, Moldova’nın enerji açığını kapatmayı hedefliyor.Moldova ile Romanya arasındaki elektrik tedariki, gerekli olan 650-800 MW yerine 315 MW ile sınırlı. Bu nedenle Kişinev, diğer sınır noktalarında kullanılmayan kapasiteleri günlük açık artırmalarda rezerve ediyor.Energocom, “Ukrayna Energoatom’dan gece saatlerinde elektrik satın alacağız. Bu saatlerde Ukrayna’nın enerji fazlası olduğu için ihracat yapabiliyorlar,” açıklamasını yaptı.Moldova’da 16 Aralık’ta enerji sektöründe olağanüstü hâl ilan edildi. Aynı dönemde tanınmayan Transdinyester bölgesinde de benzer bir karar alındı.Moldova, enerji ihtiyacını karşılamak için Romanya’dan elektrik tedarikine yöneldi. Ocak ayında Romanya, Moldova’nın enerji ihtiyacının %62’sini karşılayacak, %10’luk bir pay ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.New York Times, Ukrayna’nın enerji altyapısını korumak için “gelenek dışı yöntemlere” başvurmak zorunda kaldığını belirtmişti.