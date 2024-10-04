Samanyolu Haber /Dünya / Moldova Rus sosyal medyasına sınırlama getirdi /04 Ekim 2024 11:16

Moldova Rus sosyal medyasına sınırlama getirdi

Moldova yönetimi Rus sosyal medya kanallarına sınırlama kararı aldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Moldova İstihbarat Servisi (ISS), Avrupa entegrasyonu hakkındaki referandum öncesinde Rusya’ya ait popüler platformlar Rutube, Yandex ve Zen’i engelleme kararı aldı.

Bu adım, Moldova’nın Avrupa entegrasyonunu etkileyebilecek referandum öncesinde, “Rusya destekli bir operasyon” olduğu iddiasıyla atıldı.

Moldova yetkilileri, bu operasyonun 130.000 vatandaşın katılımını içerdiğini ve 20 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eş zamanlı olarak yapılacak olan Avrupa Birliği’ne üyelik referandumunu etkilemeyi amaçladığını belirtti.

Moldova Bilgi ve Güvenlik Servisi tarafından verilen talimat, Orange Moldova gibi büyük internet sağlayıcıları tarafından uygulamaya kondu.
Ülkedeki birçok platforma erişim engellendi. Engellenen siteler arasında Moldova24.online, rutube.ru, yandex.ru ve dzen.ru gibi Rusya merkezli platformlar da bulunuyor.

Seçimi etkilemek için para akıtılıyor

Moldova’nın polis şefi Viorel Cernateanu, Rusya’nın Moldova’nın siyasi ortamını istikrarsızlaştırmak ve seçmenleri etkilemek için büyük miktarda para akıttığını açıkladı. Eylül ayında, Rusya’dan Moldova’daki Ilan Shor’a bağlı seçim bloğu aktivistlerine 15 milyon doların aktarılmış olduğu iddia edildi.

Bu paranın amacı, dezenformasyon, provokasyonlar ve hükümet kurumlarına saldırılar düzenlemek olarak belirtildi.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, 2022 yılında Avrupa Birliği’ne katılmak için başvuruda bulunmuş ve bu süreçte AB ile resmi müzakerelere başlanmıştı. 20 Ekim’deki seçimlerle birlikte Moldova’nın AB’ye katılımı konusunda bir referandum da gerçekleştirilecek.
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