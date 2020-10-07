Samanyolu Haber /Gündem / Moldova, Türk öğretmenlerin kaçırılmasındaki kilit ismi ünlü oligarkı Türkiye’den istedi /07 Ekim 2020 17:36

Moldova, Türk öğretmenlerin kaçırılmasındaki kilit ismi ünlü oligarkı Türkiye’den istedi

Moldova Başsavcılığı, Türkiye’de olduğu tespit edilen ve hakkında üç ayrı suçtan arama kararı bulunan siyasetçi ve milyarder işadamı Vladimir Plahotniuk’un iadesi için Ankara’ya talepname gönderdi. İki yıl önce 7 Türk öğretmen, Plahotniuk’un iktidar ortağı olduğu dönemde, yine Plahotniuk’un sağ kolunun organizasyonuyla ülkeden çıkarılmıştı.

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NECDET ÇELİK- TR724.COM
 
Geçtiğimiz günlerde Moldova basını, 1,5 yıldır firari durumdaki Plahotniuk’un Türkiye’de olduğunu ortaya çıkarmıştı. Moldova Başsavcısı Alexandr Stoianoglo, hakkında üç farklı suçtan arama kararı bulunan Plahotniuk’un iadesini, 29 Eylül tarihli talepname ile Türk makamlarından istedi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Türk makamları ünlü oligarkın 10 Eylül’den bu yana Antalya’da lüks otelde konakladığını Moldovalı yetkililere teyid etti.

DODON: HERKES ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, iade talebine destek verdi. Er ya da geç yasaları çiğneyen herkesin yargıya hesap vereceğini söyleyen Dodon, konuk olduğu televizyon programında şu mesajları verdi: ”Yargıdan uzun süre kaçamazsın. Amerika bile seni saklayamaz. Plahotniuk’un 7 Eylül’de Romanya’ya geldiğini, 3 gün sonra Romanya’dan çıktığını biliyorduk. Onunla görüşmek için İstanbul’a sefer yapan politikacıları da biliyoruz. Her şey savcılığın kayıtlarında.”

ÜÇ FARKLI DOSYADAN ARANIYOR

Ülkede bir dönem siyasi parti liderliği yapan Vladimir Plahotniuk, ortağı olduğu hükümetten çekildikten bir gün sonra, 15 Haziran 2019’da gizlice Moldova’yı terk etti. Nerede olduğu haftalarca tartışılan Plahotniuk’un izi ABD’nin Miami kentinde bulundu. Ağustos ayının sonunda ABD’yi terk eden Planothiuk’un, Romanya üzerinden Türkiye’ye geçtiği tespit edildi.

Plahotniuk, ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ olmak üzere üç farklı suçtan aranıyor.

TÜRK ÖĞRETMENLER ONUN İKTİDARINDA KAÇIRILDI

Moldova’daki Orizont okullarında çalışan 7 Türk öğretmenin 6 Eylül 2018’de evlerinden alınarak kaçırılması, Plahotniuk’un partisinin hükümet ortağı olduğu dönemde gerçekleşti. Dönemin muhalefet lideri Maia Sandu ve Parlamento Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi Chiril Motpan, öğretmenlerin kaçırılmasından Plahotniuk’u sorumlu tuttu. Basına yansıyan haberlerde, açılan dosyadaki tek sanık olan dönemin İstihbarat Kurumu Başkanı Vasile Botnari’nin, Plahotniuk’un sağ kolu olduğu belirtiliyor. Nitekim ‘tam gizlilik’ içinde yürütülen tek sanıklı dava, Botnari’nin 4 bin 500 euro para cezası ödemesiyle kapatıldı.

Yine Moldova basınına yansıyan haberlerde ünlü oligarkın, ülkede Türk firmalarına verilen ihalelerin gizli ortağı olduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin kaçırılmasından 40 gün sonra gerçekleştirdiği Kişinev ziyaretinde Plahotniuk ile başbaşa görüşmüştü.

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