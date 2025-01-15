Moldova ve Ermenistan ABD ile Stratejik Ortaklık Anlaşması kuruyor

Bu anlaşmaların ilki Erevan ile Stratejik Ortaklık Komisyonu oluşturulmasını öngören bir belgenin imzalanması şeklinde gerçekleşti.





Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da düzenlenen törende anlaşmayı imzaladı. İmza töreni, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.





Mirzoyan, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın birçok alanda iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

“Bu belge, ekonomik ve enerji alanındaki bağların güçlendirilmesi, savunma ve güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesi, demokratik kurumların güçlendirilmesi, adalet ve hukukun üstünlüğünün teşviki, inovasyon ve yüksek teknolojiye destek verilmesi ve halklar arasındaki temasların artırılması gibi geniş bir alanı kapsıyor.”





Mirzoyan, belgenin iki ülke arasındaki iş birliği için sağlam bir temel oluşturduğunu ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca Erivan’ın, ABD ile nükleer enerji alanında bir iş birliği anlaşması müzakerelerine başladığını da sözlerine ekledi.





Moldova, ABD ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltiyor





Moldova, ABD ile ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmeyi planlıyor. Moldova Dışişleri Bakanlığı (Dışişleri), resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bu konuda çalışmaların başlatıldığını duyurdu.





Bakanlığın açıklamasına göre, Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Pop?oi ile ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi James O’Brien, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğini ele aldı. Görüşmede, Pop?oi, ABD’nin Moldova’ya sağladığı yardımlar için teşekkür etti ve “Moldova Cumhuriyeti’nin Avrupa yoluna yönelik reformları ve demokratik kurumların güçlendirilmesi” konularında fikir alışverişinde bulundu.





Pop?oi, görüşmede ayrıca Moldova ile ABD arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması için atılacak adımları anlattı. İki ülke arasındaki Stratejik Diyalog toplantısının hazırlıklarına da değinildiği bildirildi.