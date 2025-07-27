Moldova’yı soyan eski iktidar ortağı Plahotniuc’un Yunanistan’dan iadesi istendi













2020’de ABD ve AB, Plahotniuc’u yolsuzluk, rüşvet ve hukuk dışı siyasi müdahaleler nedeniyle yaptırım listesine almıştı. Moldova ise hakkında 3 ayrı davada toplam 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.









Bir zamanlar siyasette ve iş dünyasında oldukça güçlü olan Plahotniuc’un Erdoğan ile yaptığı resmi görüşmeler ve yakın ilişkileri, bu operasyonun emrini veren kişinin Plahotniuc olduğunu açıkça gösteriyor. Öğretmenlerin Moldova’dan kaçırılmasında kilit rol oynayan ve o dönemin hükümet ortağı partinin genel başkanlığını yapan Vladimir Plahotniuc, hakkında açılan yolsuzluk ceza davası nedeniyle 15 Haziran 2019’da ülkeden kaçmıştı. Önce ABD’ye, ardından Romanya üzerinden Türkiye’ye geçtiği ve Antalya’da bir otele yerleştiği ortaya çıkmıştı. Yolsuzluk suçlamasıyla Moldova makamlarının kırmızı bültenle aradığı Plahotniuc, Erdoğan’ın koruması altındaydı.





Moldova’nın eski iktidar ortağı ve Demokrat Parti lideri Vladimir Plahotniuc, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk davasının sanığı olarak Yunanistan’da gözaltına alındı. 1 milyar dolarlık banka yolsuzluğuyla suçlanan ve kırmızı bültenle aranan oligark, Atina Havalimanı’nda Dubai’ye geçmek üzereyken yakalandı.Plahotniuc’un Türkiye’ye kaçtığı ve TC vatandaşlığı aldığı daha önce ortaya çıkmıştı. Öğretmenlerin 2018’de Moldova’dan zorla kaçırıldığı dönemde hükümetin en güçlü ismi olan Plahotniuc’un, MİT operasyonuna zemin hazırladığı öne sürülüyor. Erdoğan’la özel görüşmeleriyle de bilinen Plahotniuc’un, Türkiye üzerinden Kıbrıs’ta ve son olarak Dubai’ye geçmeye çalıştığı tespit edildi.Yunan polisi tarafından kelepçelenerek mahkemeye çıkarılan Plahotniuc, savunma için ek süre talep etti. Daha sonra Atina’daki Korydallos Cezaevi’ne sevk edildi. Yanında, eski Demokrat Parti milletvekili Constantin ?u?u da bulunuyordu.MİT destekli operasyonla Moldova’daki Orizont okullarında çalışan 7 Türk öğretmen 2018’de kaçırılmış, Türkiye’de hapis cezalarına çarptırılmıştı. Olay uluslararası alanda tepki çekerken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Moldova’yı 125 bin euro tazminata mahkûm etti.Yüksek Mahkeme kararıyla öğretmenlerin kaçırılmasına ilişkin dava yeniden açıldı. Davada yeni sanıklar yer alacak ve kaçırma emrini veren üst düzey isimlerin yargılanmasının önü açılacak.MİT’in yasadışı operasyonu ile 6 Eylül 2018’de Moldova’daki Orizont okullarında çalışan 7 Türk öğretmen, çocuklarının gözleri önünde zorla araçlara bindirilip Türkiye’ye kaçırılmıştı. Öğretmenler Yasin Özdil, Müjdat Çelebi, Rıza Doğan, Sedat Hasan Karacaoğlu, Mehmet Feridun Tüfekçi, Sertif Ayri ve Hüseyin Bayraktar Türkiye’de farklı cezaevlerine konularak 6 yıldan 12 yıla kadar değişen cezalar verilmişti. Kaçırılma olayı Moldova kamuoyunda ve bir çok ülkede infiale neden olmuş, insan hakları örgütleri ve muhalefetin yoğun eleştirisini almıştı. AİHM ise, Moldova’yı öğretmenlerin ailelerine 125 bin euro manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.Gazeteci Mariaana Rata’nın aktardığına göre, Plahotniuc’un dört farklı vatandaşlığı olması ve Yunanistan’daki siyasi bağları iade sürecini karmaşık hale getiriyor. Rusya da iade talebinde bulundu, ancak bu talebin Moldova’daki yargılamayı engellemek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.En iyi senaryoya göre, iade işlemi 20 Eylül’den sonra tamamlanabilir. Bu tarih Moldova’da yapılacak seçimlerin hemen öncesine denk geliyor. Plahotniuc’un cezaevine girmesi, iktidardaki hükümetin vaatlerinden birinin gerçekleşmesi anlamına gelebilir.