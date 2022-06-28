Samanyolu Haber /Dünya / Moldova yönetiminden yeni 'silah alımı' kararı /28 Haziran 2022 23:09

Moldova yönetiminden yeni 'silah alımı' kararı

Moldova Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Valeriy Mija, orduyu modernize etmeyi ve Batı partnerlerden hava savunma araçları ile tanksavarlar almayı planladıklarını belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer lan habere göre Moldova Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Valeriy Mija, orduyu modernize etmeyi ve Batı partnerlerden hava savunma araçları ile tanksavarlar almayı planladıklarını belirtti.

TVR Moldova televizyonuna konuşan Mija, “Silahlanmıyoruz, modernize oluyoruz. Bunlar farklı şeyler. Elimizde, daha ziyade 20. yüzyıl stratejilerine uygun Sovyet yapımı silahlar var. Bu yüzden 2018’de ulusal savunma stratejisine ordunun modernizasyonuyla ilgili planlar dahil edilmişti. Amaç, ordunun hareketliliğini artırmak, ateş seviyesini yükseltmek, tanklara karşı korumayı ve hava savunmasını sağlamak” ifadesini kullandı.

Moldova’nın savunma sanayisine sahip olmadığını, bu yüzden ülkenin yardım için Batı’ya başvurmak zorunda olduğunu dile getiren Mija, “Savunma Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 50 milyon dolarken 40 ve 7 milyon euro’luk askeri yardım çok önemli. Yardımın iki taraflı, yani savunma sanayisine sahip ülkelerden olacağını anlamalısınız” dedi.


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