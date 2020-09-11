Moldova'da Türk öğretmenleri kaçırtan istihbaratçıya hapis ve ağır para cezası

Türkiye’ye iade edilen 7 öğretmenle ilgili olayın ardından yaptığı basın açıklamasında Türkçe özür dileyen Moldova Başsavcısı Alexandr Stoianoglo, salı günü televizyonda yaptığı açıklamada, Moldova İstihbarat Servisi’nin (SIS) eski başkanı Vasile Botnari’ye 7 öğretmenin tartışmalı bir şekilde Türkiye’ye teslim edilmesi sebebiyle ertelenmiş hapis cezası verildiğini açıkladı.







MEDYA BASKISIYLA GİZLİ KARARI AÇIKLADI





Balkaninsight’ın aktardığına göre, Başsavcı Stoianoglo, eski istihbarat şefinin iki yıl önce bir grup öğretmenin Türkiye’ye teslim edilmesinden sonra başlanan hukuki sürecin bir ay önce sonuçlandığını açıkladı.





Başsavcı, bir ay önce verilen kararın aslında gizli tutulduğunu ancak medyanın baskısından sonra mahkemeden “en azından kararın özetini halka açıklamak için izin istediğini” kaydetti.





İznin alınmasından sonra “gizli” kararın özetini paylaşan Stoianoglo, “Eski istihbarat başkanı Vasile Botnari, bir ay önce verilen bir kararla, ertelenmiş bir hapis ve para cezası aldı” dedi. Botnari, skandalın ardından görevden alınmıştı.





TÜM MASRAFLARI İSTİHBARAT BAŞKANI ÖDEYECEK





Kronoshaber'den Emir Korkmaz'ın haberine göre Botnari, Türkiye’ye iade edilen öğretmenlerden beşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davada Moldova’nın mahkum olması ve 125 bin euro para cezası ödemek zorunda kaldığını açıkladı. Başsavcı, bu para miktarınca eski istihbarat başkanına ceza kesildiğinin altını çizdi. Yani, istihbarat 7 Türk öğretmenin Moldova’dan kaçırılmasına göz yuman istihbarat başkanı, bu nedenle ülkeye kesilen para cezasını üstlenmek zorunda kaldı.





SIS’in eski başkanı, yedi öğretmenin kaçırılmasında kullanılan uçağın masrafı olan 19 bin Euro’yu da ödemeye mahkum edildi.





MİT İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN DE YAPILDI





İki yıl önce eylül ayında Moldova’da faaliyet gösteren özel lise Orizont Okulu’ndan yedi öğretmen Moldova ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonunda ele geçirilerek Türkiye’ye götürülmüştü.





MAHKEME KARARI GİZLİ TUTULDU





Eski gizli servis patronu hakkında mahkeme kararı bilinmeyen nedenlerle bugüne kadar gizli tutuldu. Botnari davada suçunu kabul etti ve verdiği emirlerin tüm sorumluluğunu üstlendi.





Ancak Stoianoglo, eski SIS şefinin “dışarıdan” etkilendiğine inandığını ve siyasi emirleri takip ettiğini öne sürdü.





Öğretmenlerin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimine teslim edilmesiyle ilgili Moldova’da yargılanan tek kişi olan Botnari, “yetkisi olmadığı halde yabancı asıllı birisinin ülkeden çıkarılmasını temin etmekle” suçlanmıştı.





Modova’da yabancıların sınırdışı dahil ülkeden çıkarılabilmesi için Göçmenlik İdaresinin soruşturması ve mahkeme kararı gerekiyor.