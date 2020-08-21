Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'nin maskesini Moldova düşürdü /21 Ağustos 2020 11:52

AKP'nin maskesini Moldova düşürdü

Moldova'nın milli gaz şirketi Moldova Gaz, 1.000 metreküp Rus doğalgazına 133 dolar ödediklerini, aynı miktarda gazı Türkiye'nin ise 188 dolardan ithal ettiğini kaydetti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin doğalgaz ithalat maliyetini “ticari sır” gerekçesiyle gizli tutuyor. Moldova’nın milli gaz şirketi Moldova Gaz ithalat fiyatları ile birlikte Türkiye’nin ödediği tutarı da ilan etti.

13 Ağustos’ta şirketin internet sitesinde yayımlanan yazıda, Moldova’nın 1 Temmuz-30 Eylül döneminde Rusya'dan ithal edilen gaza 1.000 metreküp için 133,56 dolar ödeyeceğini, 1 Ekim-31 Aralık döneminde tutarın 100 dolara düşeceği kaydedildi.

Moldova Gaz doğalgaz piyasası ve ithalat fiyatlarına dair bilgi verirken, daha pahalı gaz ithal eden ülke olarak Türkiye’yi örnek verdi.

TÜRKİYE AYNI MİKTARDA GAZA 188,6 DOLAR ÖDÜYOR

Sözcü’nün  haberine göre; yazıda Türkiye’nin üçüncü çeyrekte 1.000 metreküp Rus gazı için 188,62 dolar, İran gazı için 191,73 dolar, Azerbaycan gazı için 180,67 dolar ödediği belirtildi.

Türkiye’nin de doğalgaz aldığı Rus devlet şirketi Gazprom’a ait olan şirket internet sitesinden bazı ülkelerin doğalgaz fiyatlarını açıkladı.

DÜNYADA FİYATLAR DÜŞTÜ, TÜRKİYE'YE İNDİRİM YOK

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatları sert düştü. Ancak Türkiye'de ne doğalgazda ne de elektrikte indirim yapıldı.

Fiyatlar gerilese de Avrupa’da oluşan spot gaz fiyatları ile Türkiye’nin ithalat maliyetleri arasındaki büyük fark devam ediyor. 

Türkiye Rusya’ya 1.000 metreküp için 230 dolar öderken, bu rakam Avrupa’da 100 doların altında seyrediyordu.
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