Samanyolu Haber /Dünya / Monaco Prensi Albert'e virüs bulaştı /19 Mart 2020 20:00

Monaco Prensi Albert'e virüs bulaştı

Monako Prensi Albert'in korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.Tüm dünyayı etkisine alan korona virüsüne Monako Prensi Albert’in de yakalandığı açıklandı. Prens III. Rainier ve ünlü oyuncu Grace Kelly’nin oğlu olan Prens Albert 62 yaşında. Bugüne kadar çok sayıda ünlü isim korona virüsüne yakalandığını açıkladı.

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 ‘Frozen 2’ filminde Honeymaren karakterini seslendiren Rachel Matthews, 16 Mart’ta Instagram hikayesinden COVID-19 testinden pozitif çıktığını duyurmuştu.  ‘Game of Thrones’ dizisinde Tormud Giantsbane karakterini canlandıran Kristofer Hivju, 16 Mart’ta Instagram üzerinden Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Oscar’lı oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve kendisinin Avustralya gezilerindeyken Corona Virüs testlerinden pozitif çıktıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hastanede tedavi gören çift sağlık durumları iyi olduğu için taburcu edilmiş ve Avustralya’nın Queensland eyaletinde kiraladıkları evde kendilerini karantinaya almıştı.

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