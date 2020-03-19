Monaco Prensi Albert'e virüs bulaştı

‘Frozen 2’ filminde Honeymaren karakterini seslendiren Rachel Matthews, 16 Mart’ta Instagram hikayesinden COVID-19 testinden pozitif çıktığını duyurmuştu. ‘Game of Thrones’ dizisinde Tormud Giantsbane karakterini canlandıran Kristofer Hivju, 16 Mart’ta Instagram üzerinden Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.





Oscar’lı oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve kendisinin Avustralya gezilerindeyken Corona Virüs testlerinden pozitif çıktıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hastanede tedavi gören çift sağlık durumları iyi olduğu için taburcu edilmiş ve Avustralya’nın Queensland eyaletinde kiraladıkları evde kendilerini karantinaya almıştı.



