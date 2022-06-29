Moody’s: Rusya iflas etmiş ülke

104 yıllık tarihinde ilk kez temerrüde düşen Rusya için ağır bir tanımlama daha yapıldı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’yı “iflas etmiş ülke” olarak tanımladı. Kremlin ise temerrüt iddialarını reddediyor.







Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Batılı devletlerin ambargo uyguladığı Rusya, son bir yüzyıldır ilk kez uluslararası borçlarından birini ödememesi nedeniyle temerrüde düşmüştü. Temerrüde düşmek bir ülkenin borç ödemeyi reddetmesi veya ekonomisinin zayıflığı nedenleri ile gerçekleşebiliyor.





Cumhuriyet'in haberine göre ABD mayıs ayında Rusya’nın ABD’li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceğini açıklamış, böylece Rusya’nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmişti. Kremlin ise Rusya’nın yüzyıldan uzun süredir ilk kez temerrüde düştüğü iddialarını reddetmişti.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Moskova’nın tüm itirazlarına rağmen tahvil sahiplerinin 100 milyon dolarlık faiz ödemesini alamaması nedeniyle Rusya’nın dış borcunun temerrüde düştüğünü açıkladı. Bu nedenle Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede Rusya’nın “iflas etmiş ülke” olarak tanımlandığı bildirildi.





‘GELECEKTE DAHA FAZLA TEMERRÜT OLMASI MUHTEMEL’

Moody’s pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Kaçırılan kupon ödemesi temerrüt teşkil ediyor” dedi. Pazar günü yapması gereken son tahvil ödemelerini engellemeler nedeniyle yapamayan Rusya 1918’den bu yana ilk kez temerrüde düşmüş oldu.





Moody’s analistleri, Rusya’nın daha fazla dış borcunun temerrüde düşebileceğini belirtirken yaptıkları açıklamada “Gelecekteki kupon ödemelerinde daha fazla temerrüt olması muhtemel” ifadelerine yer verildi.





KREMLİN İDDİALARA TEPKİLİ

Diğer yandan kedi derecelendirme kuruluşunun açıklamalarına rağmen Kremlin iddiaları reddetmeye devam etti. Kremlin ödemeleri gerçekleştirse de ABD’nin uluslararası ödeme mekanizmalarına koyduğu engel yüzünden ödemeler tahvil sahiplerine ulaşamamıştı.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere konu ile ilgili verdiği demeçte, “Fonların alıcılara aktarılmamış olması bizim sorunumuz değil” ifadelerini kullanarak duruma tepki göstermişti. Kurumun açıklamasının ardından Moody’s kararı ile ilgili de konuşan Peskov, kredi derecelendirme kuruluşlarının Rusya’dan çekildiğini hatırlatarak “Bu, Moody’s’in derecelendirme sürecini yeniden başlattığı anlamına mı geliyor? Kurum mutlaka kendini açıklamalı” dedi.





YENİDEN BORÇLANMAK YILLAR ALABİLİR

Uzmanlar Rusya’nın temerrüde düştüğü ilan edildikten sonra yeniden uluslararası borçlanmaya başlamasının yıllar alabileceği görüşünde. Ayrıca temerrüt ülkenin uluslararası alanda yaşadığı finansal alandan dışlanma açısından ciddi öneme sahip.





Ülkenin eurobondları mart ayının başından bu yana sorunlu seviyelerde işlem görüyor. Ayrıca Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervleri donmuş durumda ve en büyük bankalar küresel finansal sistemden kopuk.