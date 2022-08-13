Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e düşürdüğünü, not görünümünü ise 'negatiften' 'durağana' çevirdiğini açıkladı.







Moody’s kredi notunun düşürülmesine neden olarak, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğine dikkat çekti.







Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü açıklayan kuruluş not görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdi.



