Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü /13 Ağustos 2022 00:34

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e düşürdüğünü, not görünümünü ise 'negatiften' 'durağana' çevirdiğini açıkladı.

Moody’s kredi notunun düşürülmesine neden olarak, Türkiye'nin ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve döviz rezervlerinin daha da düşme riskini gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin cari açığının muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü açıklayan kuruluş not görünümünü ise "negatiften" "durağana" çevirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü Sonraki Haber >>

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

AKP'li isim alkol testine karşı çıktı; Yol kontrolünde polis ve jandarmaya küfür yağdı

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar

Banker Bilo gerçek oldu: Göçmenleri Avrupa yerine Marmaris'e bıraktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:42