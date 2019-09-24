Moody’s'den bankalara uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 46 milyar TL tutarındaki kredinin takipteki kredilere atılması talimatının Türk bankalarının kârlılığını azaltacağını bu yüzden de bankalar için negatif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.





Moody’s değerlendirmesinde ayrıca Türk ekonomisinin 2019’da daralmasını ve enflasyonun Merkez Bankası’nın hedeflerinin üzerinde kalmasını beklediğini belirtti.





Moody’s’in Kredi Görünümü Raporu’nda, enerji sektöründe görünümün tahsili gecikmiş alacakların (TGA) oranının yüzde 2.9 (Temmuz 2019) ile inşaat sektörüne (yüzde 6.8) göre daha iyi olduğuna işaret edilerek buna karşın enerji sektörünün daha konsantre olduğu ve birkaç borçlunun temerrüde düşmesi halinde TGA’nın aniden yükselebileceğini ifade edildi.