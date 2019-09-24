Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s'den bankalara uyarı /24 Eylül 2019 09:34

Moody’s'den bankalara uyarı

Moody’s Investors Service, 'takipteki kredilerin yeniden sınıflandırmasının Türk bankalarının kredi notu açısından negatif olduğunu' açıkladı

SHABER3.COM

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 46 milyar TL tutarındaki kredinin takipteki kredilere atılması talimatının Türk bankalarının kârlılığını azaltacağını bu yüzden de bankalar için negatif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Moody’s değerlendirmesinde ayrıca Türk ekonomisinin 2019’da daralmasını ve enflasyonun Merkez Bankası’nın hedeflerinin üzerinde kalmasını beklediğini belirtti.

Moody’s’in Kredi Görünümü Raporu’nda, enerji sektöründe görünümün tahsili gecikmiş alacakların (TGA) oranının yüzde 2.9 (Temmuz 2019) ile inşaat sektörüne (yüzde 6.8) göre daha iyi olduğuna işaret edilerek buna karşın enerji sektörünün daha konsantre olduğu ve birkaç borçlunun temerrüde düşmesi halinde TGA’nın aniden yükselebileceğini ifade edildi.
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