Samanyolu Haber /Gündem / Moody's, 8 Türk şirketin notunu kırdı /18 Eylül 2020 10:23

Moody's, 8 Türk şirketin notunu kırdı

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 8 şirketin de notunu indirdi.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 8 şirketin de notunu indirdi.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam'ın kredi notları 'B1'den 'B2'ye çekildi. Kredi notlarının görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.

Erdoğan, 'Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok' demişti

Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü de 'negatif' olarak teyit etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni konuşmasında, " Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı” ifadelerini kullannmıştı.
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