Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's Halkbank'ın kredi notunu indirim için izlemeye aldı /21 Ekim 2019 12:26

Moody's Halkbank'ın kredi notunu indirim için izlemeye aldı

Halkbank'ın B3 olan uzun vadeli mevduat ve kıdemli borç notları olası bir indirim için izlemeye alındı.

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Moody Investors Service, Halkbank'ın B3 olan uzun vadeli mevduat ve kıdemli borç notlarını olası bir indirim için izlemeye aldığını açıkladı.

Moody's ayrıca Halkbank'ın caa2 olan temel kredi değerlendimesi (BCA) notunu da negatif izlemeye aldı.

İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamede Halkbank'a dolandırıcılık ve kara para aklama dahil altı suçlama yöneltildi.

Halkbank'ın caa2 olan BCA ve B3 olan mevduat notlarının izlemeye alınmasının bankanın hukuki risklerinden kaynaklı olarak olağanüstü desteğe ihtiyaç duyması olasılığını gösteren Moody's, ABD Adalet Bakanlığı'nın Halkbank'a karşı 15 Ekim tarihinde yönelttiği suçlamalara işaret etti ve gözden geçirmede Halkbank'ın hukuki ristlerinin gelişiminin değerlendirilmesine odaklanacağını vurguladı.
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