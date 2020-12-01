Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten yeni Türkiye açıklaması /01 Aralık 2020 01:34

Moody's'ten yeni Türkiye açıklaması

Moody’s tarafından hazırlanan değerlendirmede "Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

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Moody's tarafından yapılan değerlendirmede 2021 yılı için, "Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. Sigortacılık şirketleri için ise 2021 yılının stabil olacağı vurgulandı. 

Moody’s tarafından hazırlanan ve gelişen piyasa finansal kuruluşlarının ele alındığı değerlendirmede, “Gelişen piyasa finansal kurumları için 2021 yılı görünümü varlık risklerindeki belirsizlikler ile negatif” denildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde gelişen piyasa sigortacılık şirketleri için 2021 görünümünün ise stabil olacağının altı çizildi ve “Gelişen piyasa bankaları için 2021’de en büyük tehditlerden biri varlık kalitesi görünümü belirsizlikleri olacak” ifadeleri kullanıldı.

Moody’s, gelişen piyasa bankaları için 2021 faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam edeceğini belirtti. Aynı dönem için “Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek” yorumunda bulundu.
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