Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürdü, not görünümü 'negatif'te bıraktı.







Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.





'Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktör rol oynadı'





Ülkenin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktörün rol oynadığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler gösterildi.





Türkiye'nin kredi notuna ilişkin takvim dışı bir değerlendirmeye giden Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.