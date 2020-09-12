Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü /12 Eylül 2020 09:39

Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürdü, görünümü 'negatif'te bıraktı.

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu 'B1'den 'B2'ye düşürdü, not görünümü 'negatif'te bıraktı.

Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.

'Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktör rol oynadı'

Ülkenin kredi notunun düşürülmesinde 3 temel faktörün rol oynadığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler gösterildi.

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin takvim dışı bir değerlendirmeye giden Moody's, daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü Sonraki Haber >>

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:10:45