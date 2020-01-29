Samanyolu Haber /Gündem / Moody's'ten koronavirüs uyarısı: Ekonomik sonuçları olabilir /29 Ocak 2020 12:16

Moody's'ten koronavirüs uyarısı: Ekonomik sonuçları olabilir

Moody's, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasının 2003'teki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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Moody’s, ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, “Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.
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