Samanyolu Haber /Gündem / Mor ve Ötesi'nden 'yasaklama' tepkisi /10 Ağustos 2022 23:28

Mor ve Ötesi'nden 'yasaklama' tepkisi

Zeytinli Rock Festivali’ne Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığınca izin verilmemesine ünlü rock grunu Mor ve Ötesi'nden tepki geldi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

MOR VE ÖTESİ'NDEN 'YASAK' TEPKİSİ

Müzik grubu Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından festivalin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. Bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz. #zeytinlirockfestivali" denildi.


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