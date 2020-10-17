'Moral motivasyon desteği' ve 'iş bulmaya yardım' suç sayıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada yapılan 9 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları sonunda Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara olmak üzere toplam 7 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyon düzenlendi. İl sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, ilçe sorumlusu, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı olmakla suçlanan 23 kişi gözaltına alındı.





ADLİ İŞLEM YAPILAN KİŞİLERE EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ BULMAK





Operasyon sonucunda bu kişilerin arkadaşlarına moral ve motivasyon desteği vermeleri, aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen kişilere insani yardım yaptıkları, yine bu kişilere ailelerini geçindirebilmeleri için bazen sigortasız da olsa iş buldukları şeklinde suçlamalar yöneltildi. Gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.