Samanyolu Haber /Dünya / Morales, Bolivya darbesi için 'lityum'u işaret etti /25 Aralık 2019 22:25

Morales, Bolivya darbesi için 'lityum'u işaret etti

ABD destekli darbe sonrasında görevinden uzaklaştırılan eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, söz konusu müdahalenin ardından ülkesinin lityum potansiyeli olduğunu ileri sürdü.

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İstifa ettikten sonra Meksika’ya sığınan eski Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales AFP'ye verdiği demeçte ABD’yi suçladı.

Euronews Türkçe'den Melis Özoğlu'nun haberine göre konuşmasında istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak nitelendiren Morales, darbenin arkasında ise "ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken" ABD’nin olduğunu iddia etti.

"Sanayileşmiş ülkeler rekabet istemiyor"

Bolivya’nın, ABD'den ziyade Rusya ve Çin ile lityum konusunda anlaşma yapmasını Washington'ın "affetmediğini" belirten Morales, "Biz 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak, lityumu sanayileştirmeye başladık. Yakında lityumun fiyatını belirleyecektik. Bu yüzden lityuma karşı bir darbe olduğuna kesinlikle inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bolivya, dünyadaki lityum rezervinin yüzde 60’ına sahip.

Geleceğin enerjisi olarak değerlendirilen Lityum, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli otomobiller gibi yüksek teknoloji ekipmanlarında kullanılan pillerin önemli bileşenlerinden biri olduğu için talebin de küresel olarak büyümesi bekleniyor.

Ne olmuştu ?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Eve Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Meksika Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.
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