Samanyolu Haber /Gündem / "Morali çok bozuk, Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor" /19 Temmuz 2021 12:41

"Morali çok bozuk, Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu için "Morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş" dedi.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Melih Bulu’ya devlet başka bir görev mi verecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında 2 Ocak'ta Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'sırra kadem basmış durumda olduğunu' söyledi.

"Nerede olduğunu, ne yaptığını bilen yok ama hakkında rivayet çok. Devlet tarafından korunduğundan, yeni bir görev verileceğine kadar iddialar muhtelif" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Ben size işin aslını söyleyeyim… Bulu’nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya’ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu’ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil."
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