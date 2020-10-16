Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley: Bir faiz artırımı daha geliyor /16 Ekim 2020 11:17

Morgan Stanley: Bir faiz artırımı daha geliyor

Morgan Stanley Merkez Bankası'nın gelecek hafta düzenlenecek Para Politikası Kurulu'nda (PPK) 150 baz puan faiz artırımı çıkmasını öngörüyor.

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Merkez Bankası eylül ayı politika toplantısında bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizini sürpriz bir şekilde 200 baz puan artırarak yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti. Eylül ayı boyunca farklı araçlarla sıkılaştırma adımlarını artıran bankanın ekim toplantısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Morgan Stanley, hazırladığı raporda Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısında politika faizinde 150 baz puan artırıma gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası'nın haftalık swap faizini artırması gibi alışılmışın dışındaki yöntemleri kullanmaya devam ederek fonlama faizini yüzde 12.18'e yükselttiği belirtilen raporda, bankanın manevra alanının daraldığı belirtiliyor. Haftalık swap faizinin artırılması ve piyasa bazlı ihale faizlerinin koridorun yüzde 13.25'lik üst bandıma yaklaşmasıyla birlikte minimum fiili fonlama faizinin yüzde 11.75 olduğu ifade edildi.

Raporda, "Eğer biz haklıysak 150 bp faiz artışı haftalık repo faizini yüzde 11.75'lik haftalık swap faiziyle aynı çizgiye getirecek. Bunun efektif fonlama faizi üzerindeki etkisi sınırlı olacak ancak TCMB'nin yüzde 11.75 - yüzde 14.75 ile daha yüksek bir faiz koridorunda faaliyet göstermesine olanak verecek" dendi.
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