Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley Borsa İstanbul'daki üyeliğini iptal etti /19 Mart 2025 23:33

Morgan Stanley Borsa İstanbul'daki üyeliğini iptal etti

Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettirdi. Morgan Stanley'nin kararı KAP'a bildirdiği öğrenildi. Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına dair bir açıklama yaptı.

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Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğini kendi isteği ile iptal etti.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır” denildi.

DMM'DEN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı. Morgan Stanley'in Borsa İstanbul'dan çekildiği haberlerini yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın yayın organlarında, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi” iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir. Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır. Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.
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