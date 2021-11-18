Samanyolu Haber /Ekonomi / Morgan Stanley’den Türkiye için vahim dolar tahmini /18 Kasım 2021 20:12

Morgan Stanley’den Türkiye için vahim dolar tahmini

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley’den Türkiye için dolar tahmini geldi.Morgan Stanley yayınladığı raporda Türk Lirası’ndaki değer kaybının süreceği öngörüsünde bulundu.

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TL’YE BASKI

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini indirirken FED’in (Amerikan Merkez Bankası) parasal genişlemeyi azaltmaya başladığına ve Amerikan ekonomisinden güçlü veriler geldiğine, bu durumun TL üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

DOLAR 11,5 TL’YE YÜKSELECEK ÖNGÖRÜSÜ

Morgan Stanley, doların 2022 sonunda 11.5 TL’ye yükseleceğini öngördü.Cari açığın yeniden artışa geçecek olması ve faiz indirimleri nedeniyle doların gelecek yılı belirtilen seviyenin de üzerinde tamamlanması riskinin bulunduğu da kaydedildi.

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