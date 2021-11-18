Morgan Stanley’den Türkiye için vahim dolar tahmini

TL’YE BASKI







Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini indirirken FED’in (Amerikan Merkez Bankası) parasal genişlemeyi azaltmaya başladığına ve Amerikan ekonomisinden güçlü veriler geldiğine, bu durumun TL üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.





DOLAR 11,5 TL’YE YÜKSELECEK ÖNGÖRÜSÜ





Morgan Stanley, doların 2022 sonunda 11.5 TL’ye yükseleceğini öngördü.Cari açığın yeniden artışa geçecek olması ve faiz indirimleri nedeniyle doların gelecek yılı belirtilen seviyenin de üzerinde tamamlanması riskinin bulunduğu da kaydedildi.



