Morgan Stanley 'dolar 5 TL olacak' diyen kıdemli yöneticisini kovdu

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’de 2019’da gerçekleştirilen bir dizi Türk Lirası işlemi sebebiyle on milyonlarca dolarlık zarara sebep olan kıdemli bir bankacı, müfettişler tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda bankadan kovuldu.





Morgan Stanley, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi’nin akabinde ilk dolar/TL tahmininde bulunan uluslararası banka olmuştu.





Kronos'ta yer alan habere göre Morgan Stanley, 10 Temmuz 2018’de Tayyip Erdoğan tarafından kurulan ilk başkanlık kabinesinin hemen akabinde Türk Lirası tahminlerini yatırımcılarla paylaşmıştı.





MORGAN STANLEY’İN “DOLAR 5 TL’NİN ALTINA İNECEK” TAHMİNİ TUTMADI





Buna göre 2018’in üçüncü çeyreğinin (temmuz-ağustos-eylül) sonunda dolar 4,90 TL seviyesinde olacaktı. Bankanın değerlendirmelerine göre yıl sonu itibarıyla dolar 5,05 TL’ye yükselecekti.





Bankanın değerlendirmelerine göre 2019 yılında dolar/TL kuru kademeli olarak gerileyecekti. 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda 5 TL’ye gerilemesi beklenen dolar yılın ikinci çeyreğinde ise, 4,85 TL seviyesine kadar inecekti. 2019 yılının sonunda ise dolar 5 TL olacaktı.





Ancak 2018 yılı ağustos ayında 4,56 TL’den 7,26 TL’ye kadar fırlayan dolar, politika faizinin Merkez Bankası (TCMB) tarafından yüzde 11,25’ten yüzde 24’e kadar çıkarılmasının etkisiyle 2019 sonunda 5,95 TL’ye inebilmişti. Söz konusu seviye Morgan Stanley’in tahminlerinin yüzde 20 üzerindeydi.





TL TAHMİNİNDE YANILAN KIDEMLİ BANKACI İŞTEN KOVULDU





Dolar/TL paritesine dair tahminlerinde büyük sapma olan ve bankayı 10 milyonlarca lira zarara uğratan Thiago Melzer, belirli işlemlerin değerlenmesine ve firma tarafından onaylanmayan iletişim yöntemlerini kullanmasına ilişkin iddialar sebebiyle haziran ayında kovuldu.





Melzer banka bünyesinde döviz ticaretini denetleyen birimin başındaydı.





Morgan Stanley fesih kararını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Finans Sektörü Düzenleme Kurumu’na (Finra) bildirdi. Bloomberg’e göre banka 2019’un sonlarında kendisine suistimal şüphesiyle bir iç soruşturma başlatmıştı.





TÜRK LİRASI’NA DAİR TAVSİYELERİ KARİYERİNİN SONU OLDU





Melzer’in kovulduktan sonra Brezilya’nın Sao Paulo bölgesinde kendi yatırım firması olan Upon’u kurduğu ortaya çıktı.







Upon Global Capital isimli yatırım firmasının bilgilerinde, firmanın “gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler türev ve opsiyon piyasalarındaki geniş tecrübeleri sonucu ortaya çıktığı” belirtildi.