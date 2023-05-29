Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'nin değer kaybı hızlı; Dolar 28 lirayı aşacak /29 Mayıs 2023 10:09

TL'nin değer kaybı hızlı; Dolar 28 lirayı aşacak

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, yeniden seçilen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu kaydetti.

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Morgan Stanley analistleri, dün hazırladıkları bir notta dolar/TL’nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini ve politika yönünde bir değişiklik olmazsa yıl sonuna kadar 28’e yaklaşabileceğini yazdı. Yatırımcı notunda, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak. Mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” ifadelerine yer verildi.

YATIRIMCILAR EKONOMİ POLİTİKASINI YAKIN TAKİBE ALDI

Yatırımcılar, seçim sonrası Türkiye’de izlenecek ekonomi politikalarını yakından izliyor. Erdoğan’ın yaklaşan yerel seçimler öncesinde ortodoks ekonomi politikasına dönüp dönmeyeceği, döviz kurlarının ve piyasaların yönünde belirleyici olacak.

Londra merkezli danışmanlık firması Teneo Intelligence’ın eş başkanı Wolfango Piccoli ise bu seçim sonucunun ardından Erdoğan’ın ekonomide tam bir ortodoks yaklaşımı benimsemesinin pek olası olmadığını ama Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi bazı ayarlamaların yapılabileceğini söyledi.

Faizlerin artması gerekeceğini belirten İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays analisti Ercan Ergüzel, şu an yüzde 8,5 olan TCMB politika faizinin sene sonuna kadar yüzde 36’ya yükseltilmesini beklediğini aktardı.
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