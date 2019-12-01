Samanyolu Haber /Dünya / Morgan Stanley'deki skandalın kaynağı 'Türk Lirası' çıktı /01 Aralık 2019 11:48

Morgan Stanley'deki skandalın kaynağı 'Türk Lirası' çıktı

Morgan Stanley, geçen hafa ortaya çıkan ve Türk Lirası'ndaki yanlış işlemden kaynaklanan 140 milyon dolar zararı soruşturuyor.

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ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley'i sallayan soruşturmanın merkezinde 27 yaşında bir trader tarafından yönetilen portföyde Türk Lirası'na bağlı iddiaların olduğu belirtiliyor.

Şirket, 2014 yılında Yale Üniversitesi'nden mezun olan Scott Eisner tarafından günlük olarak yönetilen bir portföyde meydana gelen 140 milyon dolarlık zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştırıyor.

Morgan Stanley, bu konuyla ilgili olarak oluşan zararı gizledikleri gerekçesiyle dört trader'ın işine son vermiş veya zorunlu izne çıkartmıştı.

Türk Lirası'nda 2018'de ve 2019'ın başlarında gerçekleşen dalgalanmalar finans sektöründeki birkaç firma için sorun olmuştu ve şimdi Morgan Stanley zararlarının nasıl oluştuğu ve bu durumu örtbas etme çabalarının olup olmadığını araştırıyor.

Soruşturma kapsamında Rodrigo Jolig, Thiago Melzer ve Mitchell Nadel de olmak üzere üç trader daha bulunuyor. Ancak devam eden soruşturmada şu ana kadar nihai bulguların ne çıkacağı belli değil. 

Türk Lirası, değişken politikalardan etkilenirken son birkaç yılda Wall Street'i tetikleyen bir noktada olmuştu. 

Mart 2018'de yapılan seçime kadar devam eden belirsizlik sonucu gecelik borçlanma maliyeti yüzde 1000'in üzerine çıkmıştı.

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