Samanyolu Haber /Gündem / Morgan Stanley'den Türkiye için şok tahmin: Faiz yüzde 35’e çıkacak /16 Kasım 2022 19:36

Morgan Stanley'den Türkiye için şok tahmin: Faiz yüzde 35’e çıkacak

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2023 seçimleri sonrasında Türkiye’nin Ortodoks politikalara döneceği tahmininde bulundu. Bankaya göre Merkez Bankası politika faizinin 2023'te yüzde 35'e yükseltilebilir.

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ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye analizinde seçimlerden sonra Ortodoks politikalara dönüşün olası olduğunu ve bu dönüş halinde merkez bankasının politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükseltilebileceğini belirtti.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi. Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra Ortodoks politikalara dönüşün de olası olduğu belirtildi. Ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren ekonominin düşük enflasyon ve yüksek büyüme dönemine girilebileceği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 60 ZAM
Sözcü’nün haberleştirdiği raporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü. 2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi. Morgan Stanley 2023 yılında Türkiye’de 12 aylık ortalama enflasyonun yüzde 50,8, 2024 yılında yüzde 49,6 olacağını öngördü. Piyasa tahminleri ise 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla enflasyonun yüzde 43 ve yüzde 25,2 olması yönünde.

ORTADOKS POLİTİKALARA DÖNÜŞ, FAİZ ORANI YÜZDE 35’E ÇIKABİLİR
Ancak raporda ülkenin Ortodoks ekonomi politikasına dönüşünün de eşit derecede olası olduğu belirtildi. Morgan Stanley’nin raporunda görünümün seçim sonrasındaki para politikası ve mali politikasına göre şekilleneceği ifade edildi. Raporda politika faizlerine ilişkin yapılan tahminde, “Ana senaryomuz politika faizinin yüzde 9’da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise Ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükselmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ancak seçim sonrası parasal duruşta kayda değer bir sıkılaşma olmaması halinde 2023 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 53 seviyesinde olabileceği belirtildi. Enerji sübvansiyonları, KKM’nin maliyeti ve seçimler öncesinde kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zamların gelecek yıl bütçe açığının artmasına neden olacağı öngörüldü. Raporda Türkiye’nin 2023’teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak tahmin edildi.
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