Moscow Times: Rusya bölgeye savaş gemileri gönderiyor

The Moscow Times'ın son dakika haberine göre Rusya Donanması tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Kalibr kruvazör füzeleri ile donatılan iki savaş gemisinin Suriye'ye gönderildiği iddia edildi.
Bu ay içinde 54 askerini İdlib'de kaybeden Türkiye'nin Suriye'den çekilmediğinin vurgulandığı haberde donanma sözcüsü Alexei Rulev'in sözlerine yer verildi.
Habere göre sözcü, Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich gemilerinin Akdeniz'e yola çıktığını duyurdu. Sözcü, ayrıca Amiral Essen gemisinin de Aralık 2019'dan bu yana Akdeniz'de olduğunu hatırlattı.
Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, bombardımana uğrayan Türkiye birliklerinin bulundukları Suriye bölgesinde olmaması gerektiğini ve Ankara'nın Moskova'yı bulundukları yer hakkında önceden bilgilendirmemiş olduğunu söyledi.
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ NE DİYOR?
Rusya Federasyonu olmak üzere, Yunanistan ve Bulgaristan'ın da içinde bulunduğu bir grup devlet, 2008'de Türkiye'nin getirdiği yeni trafik kurallarına Montrö Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek itiraz etti.
Rusya Federasyonu'na göre, "Türkiye'nin temel hatası, uluslararası bir su yolu olan Boğazlar için Montrö Sözleşmesi'ni ihlal eden tek taraflı yeni uygulamalar getirdi".
Türkiye Boğazlarında (İstanbul ve Çanakkale) seyir ve sefer serbestisini düzenleyen yürürlükteki hukuk rejimi, Montrö Sözleşmesi.
Boğazlardan hem ticaret hem savaş gemilerinin duraksız geçişi, 29 madde ve 4 ayrı ekten oluşan Montrö Sözleşmesi'nin öngördüğü şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.
20 Temmuz 1936'da İsviçre'nin Montreux (Montrö) kentinde imzalanan ve bu yerin adını alan Sözleşme, yarattığı objektif statü açısından üçüncü taraf olan devletler için de bağlayıcıdır.
Boğazlara ilişkin uygulamalarda ve olabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanması gereken özel hukuk kuralları (leges specialis) niteliğinde bağlayıcı hükümler içeren, kendine özgü (sui generis) bir düzenleme.