Moscow Times: Rusya bölgeye savaş gemileri gönderiyor

The Moscow Times'ın son dakika haberine göre Rusya Donanması tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Kalibr kruvazör füzeleri ile donatılan iki savaş gemisinin Suriye'ye gönderildiği iddia edildi.





Bu ay içinde 54 askerini İdlib'de kaybeden Türkiye'nin Suriye'den çekilmediğinin vurgulandığı haberde donanma sözcüsü Alexei Rulev'in sözlerine yer verildi.





Habere göre sözcü, Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich gemilerinin Akdeniz'e yola çıktığını duyurdu. Sözcü, ayrıca Amiral Essen gemisinin de Aralık 2019'dan bu yana Akdeniz'de olduğunu hatırlattı.





Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, bombardımana uğrayan Türkiye birliklerinin bulundukları Suriye bölgesinde olmaması gerektiğini ve Ankara'nın Moskova'yı bulundukları yer hakkında önceden bilgilendirmemiş olduğunu söyledi.



